In der Halbzeitpause stürmte Sängerin Shakira mit ihren Tänzerinnen die Bühne und eröffnete die Show mit ihrem Song "She Wolf". Weitere bekannte Lieder wie "Whenever, Wherever" und "Hips don't lie" folgten und auch ihre weltberühmte Bauchtanzeinlage gab sie zum Besten. Die energiegeladene Shakira feierte am Tag des Super Bowls ihren 43. Geburtstag.