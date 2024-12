Rotes Kreuz: Massiver Spendeneinbruch

Das DRK erhielt nach Angaben der Präsidentin im Jahr 2024 bisher 40 Millionen Euro. "In 2023 gab es das Erdbeben in der Türkei und Syrien, was zu einem höheren Spendenaufkommen führte. Damals erhielten wir 99 Millionen Euro", sagte Hasselfeldt weiter. Bei den Beben waren im Februar 2023 mehr als 60.000 Menschen ums Leben gekommen.