Hand aufs Herz: Wann waren Sie das letzte Mal beim "Mensch-ärgere-dich-nicht" so richtig genervt, weil wieder einer in der Runde nichts Besseres zu tun hatte, als Sie ständig aus dem Spiel zu werfen? Ja, so sind nun mal die meisten Gesellschaftsspiele: Es kann nur einen geben - den Gewinner. Dass es auch anders gehen kann, zeigen Escape-Spiele.