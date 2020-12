Die bestehenden Sozialprogramme wie das "Ethical Toy Programme" sieht die "Fair Toys Organisation" indes kritisch. Sie seien von der Industrie gegründet und deshalb wenig glaubwürdig. Und setzten zudem vor allem auf eine punktuelle Überprüfung in einzelnen Fabriken. Die "Fair Toys Organisation" verfolgt daher einen Hersteller-zentrierten Ansatz, der zunächst die Einkaufspraxis in den Firmenzentralen in den Blick nimmt.