Spätestens zwischen Ende Juli und Anfang September 2017 habe sich der Mann entschlossen, die Daten an den russischen Militärgeheimdienst GRU weiterzugeben. Er schickte demnach eine selbstgebrannte CD-Rom an einen Mitarbeiter in der russischen Botschaft in Berlin, der hauptamtlich für den Militärgeheimdienst tätig ist. Das Motiv ist bislang unklar.