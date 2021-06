Am Freitag hat der Generalbundesanwalt einen wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität Augsburg festnehmen lassen. Der russische Staatsbürger Ilnur N. soll für den russischen Geheimdienst spioniert haben. N. arbeitete am Institut für Materialforschung der Universität Augsburg (Institut für Materials Resource Management) in der Abteilung AG Werkstoffe und Mechanik.