Nun aber hat die einzige, noch aktive Kohlezeche mit Unmengen an Schmelzwasser zu kämpfen, das sich seinen Weg von dem tauenden Gletscher direkt über dem Bergwerk in dessen Schächte gesucht hat. Bis tief in den Herbst schöpfen die Kumpel Wasser statt Kohle - und die großen Kohlehalden am Hafen schrumpfen. Was nicht im Kraftwerk Strom erzeugt, wird übrigens exportiert: in die deutsche Metallverarbeitung.