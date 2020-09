Nach Angaben des Bundesumweltministeriums (BMU) treiben mehr als 15 Millionen Menschen in Deutschland wöchentlich Sport im Freien. Der Outdoor-Sport nehme immer größere Ausmaße an - in räumlicher und zeitlicher Hinsicht, meint Axel Doering, Sprecher des Arbeitskreises Alpen beim Bund Naturschutz und Präsident der Alpenschutzkommission Cipra Deutschland.