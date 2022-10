Im sächsischen Chemnitz zeigte unterdessen ein Bürger antisemitische Schmierereien am jüdischen Friedhof der Stadt an. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Anzeige am Samstag erstattet. Demnach sollen Unbekannte bereits am Nachmittag des 30. Septembers am Zaun des Friedhofs eine unbekannte Flüssigkeit auf den Asphalt geschüttet und damit ein Hakenkreuz sowie das Wort "Nazi" gezeichnet haben.