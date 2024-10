Berliner S-Bahnhof: Polizei sichert Tasche mit Sprengstoff

Ein Sprengstofffund hat am Berliner S-Bahnhof Neukölln einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Polizeibeamte wollten am Mittwochnachmittag dort einen Mann kontrollieren, der aber flüchtete. Das teilte die Polizei am Abend im Onlinedienst X mit. Der Mann habe eine Tasche zurückgelassen, in der Sprengstoff gefunden worden sei.