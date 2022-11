Die südkoreanische Film- und Fernsehindustrie ist in Hollywood zunehmend auf Erfolgskurs: 2020 hatte der Film "Parasite" von Bong Joon Ho den Oscar als bester Film gewonnen. Zugleich wurden in den vergangenen Jahren gegen prominente Vertreter der Filmszene in Südkorea, unter ihnen der inzwischen verstorbene Regisseur Kim Ki Duk sowie die Schauspieler Cho Jae Hyun and Oh Dal Su, Missbrauchsvorwürfe erhoben.