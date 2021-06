Am Montag wurde mit der Befragung der 25 Besatzungsmitglieder begonnen. Die Ermittler vermuten, dass das Feuer durch ein Leck in einem Salpetersäure-Fass verursacht wurde, von dem der Kapitän schon Tage vor dem Einlaufen in srilankische Gewässer wusste. Die drei ranghöchsten Besatzungsmitglieder der "X-Press Pearl" sollen während der gesamten Ermittlungen in Sri Lanka bleiben. Es handelt sich um den russischen Kapitän, den russischen Chefmechaniker und einen Inder.