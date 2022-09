Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen hat in Japan das umstrittene Staatsbegräbnis für den ermordeten Ex-Ministerpräsidenten Shinzo Abe stattgefunden. Abes Witwe Akie, in einen schwarzen Kimono gekleidet, trug am Dienstag in Tokio seine Asche in einer Urne in die Halle, in der die Trauerfeier stattfand.