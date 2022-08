"In Berlin gibt es viel Lichtschmutz", sagte Horn. "Man kann die Stadt deshalb auch aus dem All sehr schön sehen. Sogar die Ost-West-Teilung kann man aufgrund der unterschiedlichen Glühbirnen in den Straßenlaternen noch erkennen." Der Westen leuchte mit LED-Lampen heller und bläulicher, der Osten in einem eher warmen Licht. Das LED-Licht sei eher in einem blauen Farbspektrum und für Pflanzen und Tiere schädlicher.