Ein Seismograph zeichnet ein Erdbeben auf. Symbolbild

Ein Erdbeben hat in der Nacht den Westen Griechenlands erschüttert. Das Epizentrum lag nahe der Hafenstadt Igoumenitsa an der Grenze zu Albanien. Das Beben hatte eine Stärke von 5,6, wie das geodynamische Institut in Athen mitteilte.



Nach Berichten griechischer Medien wurden zwei Menschen leicht verletzt. An mehreren Gebäuden seien leichte und mittlere Schäden entstanden. Viele Teile Griechenlands sind latent von Erdbeben gefährdet, immer wieder gibt es starke Beben.