Berichten zufolge haben Russland und der Iran ihre Zusammenarbeit bei der Errichtung einer Produktionsstätte für Drohnen in Russland intensiviert. Trotz ehrgeiziger Erklärungen ist es allerdings unwahrscheinlich, dass die neue Anlage vor 2024 in der Lage sein wird, Drohnen in nennenswerter Zahl zu produzieren. Sobald sie jedoch in Betrieb geht, wird Russland in der Lage sein, günstig primitive aber zerstörerische iranische Selbstmorddrohnen in Serie zu produzieren.