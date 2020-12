Rund 18.000 bis 19.000 Stalking-Straftaten seien in der Polizei-Statistik registriert, aber nur in einem Prozent davon komme es zu Verurteilungen. Das Dunkelfeld sei zudem "riesengroß", so Ziercke. Schätzungen gingen von mindestens 200.000 bis 300.000 Fällen aus.