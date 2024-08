Stanley Kubrick: Tochter erinnert sich an den Filmemacher

… ist 1953 in Freiburg, Breisgau geboren. Ihre Mutter ist die deutsche Schauspielerin und Malerin Christiane Kubrick. Sie lernte Stanley Kubrick 1957 am Filmset kennen, zog mit Katharina, damals vier Jahre alt, zu ihm nach Hollywood. Später kauften die Kubricks ein Anwesen in die Nähe von London. Dort wuchsen Katharina und ihre Halbschwestern Vivian und Anya auf.