Hier tritt in der Regel die Wohngebäudeversicherung in Kraft, allerdings nur dann, wenn man den Zusatz Elementarschaden hinzugewählt hat, erklärt Follmann von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Sogenannte Elementarschäden durch Naturkatastrophen oder Unwetter müssen also ausdrücklich mitversichert werden. Denn: Wohngebäudeversicherungen übernehmen in der Basisversion keine Schäden durch von außen eindringendes Wasser in Folge von Unwettern und Naturkatastrophen.