Die Expertinnen und Experten haben solche Starkregenereignisse der letzten 20 Jahre in Verbindung mit Einsätzen von Feuerwehr und Co. ausgewertet. Dabei kam heraus, dass die größten Schäden an den Orten in einer Stadt entstehen, an denen besonders viel Beton oder Asphalt den Abfluss oder die Versickerung behindern, wo also der Boden versiegelt ist. Außerdem in Mulden, wo sich das Wasser gut sammeln kann, zum Beispiel in Unterführungen.