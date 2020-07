Es ist ein Projekt der Superlative: 42.000 Satelliten will Elon Musk mit seiner Firma SpaceX ins All schicken. Die Umsetzung hat längst begonnen, viele haben es nicht mal mitbekommen. Dabei verändert "Starlink" den gesamten Nachthimmel: Bald wird es so aussehen, als gäbe es doppelt so viele Sterne am Himmel, prognostizieren Forscher.