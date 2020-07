Viel Geröll, roter Sand, Stürme und Temperaturen von durchschnittlich minus 68 Grad. Kein Ort für gepflegte Urlaube. Und doch war das Interesse am Mars nie so groß: Am 30. Juli startet "Perseverance", ein Rover der US-amerikanischen NASA in der Größe eines Autos, der sogar eine Flugdrohne mit an Bord hat.