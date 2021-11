Die Zahl der erfassten Fälle von Gewalt in Partnerschaften ist in Deutschland erneut gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden laut einer am Dienstag in Berlin vorgestellten Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) 148.031 Personen Opfer von Gewalt in einer bestehenden oder ehemaligen Partnerschaft. Das sind 4,4 Prozent mehr als 2019. Vier von fünf Betroffenen waren demnach Frauen. Von den Tatverdächtigen waren ebensoviele Männer.