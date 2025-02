Ferienstart und Sperrungen : Staus auf Autobahnen am Wochenende erwartet

13.02.2025 | 07:57 |

Wer am Wochenende in die Berge will, muss mit Verzögerungen auf den Straßen rechnen. Das liegt am Ferienstart in Sachsen und den Niederlanden sowie an Sperrungen im Raum München.