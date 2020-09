Deutsche Stau-Hauptstadt war Hamburg (34 Prozent) gefolgt von Berlin, Wiesbaden, München, Nürnberg und Stuttgart. Besonders stark mit plus acht Prozentpunkten stieg der Stauwert in Wiesbaden an. Bonn, Kassel, Bremen und Frankfurt am Main vervollständigten die Top-Ten-Liste der Städte in Deutschland. Auffällig sind dabei die Stauspitzen zur Rush Hour am Morgen und am Abend - jeweils zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr, sowie von 16 bis 18 Uhr stehen Pkw auf Straßen in deutschen Städten still.