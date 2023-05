NRW-Ministerpräsident Wüst bezeichnete den Anschlag vom 29. Mai 1993 in seiner Rede als "einen der dunkelsten Tage in der Geschichte" von Nordrhein-Westfalen. "An diesem Tag haben wir in den Abgrund menschlicher Seelen blicken müssen", sagte er mit Blick auf die Täter. Oft werde von einer fremdenfeindlichen Tat gesprochen. Dies sei aber ein irreführender Begriff. Es handle sich in Wirklichkeit um "Menschenfeindlichkeit in seiner niederträchtigsten Form", fügte er hinzu.