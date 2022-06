Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) wurde 2011 als Ersatz für den ausgesetzten Wehr- und Zivildienst eingeführt und dauert zwischen sechs und 24 Monaten, in denen man jeweils etwas mehr als 400 Euro bekommt. Jeder, der die Vollzeitschulpflicht absolviert hat - je nach Bundesland neun oder zehn Schuljahre -, kann sich bewerben, eine Altersgrenze gibt es nicht. Der BFD kann in vielen sozialen Einrichtungen gemacht werden, wie Altenpflegeheime, Forstämter oder Kulturvereine.



Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) richten sich an junge Menschen unter 27 Jahren, die sich nach der Schulzeit zwölf Monate in Vollzeit engagieren möchten - auch sechs, 18 oder in Ausnahmefällen 24 Monate sind möglich. Die Einsatzgebiete sind auch hier vielfältig, zum Beispiel in Pflege-, Behinderteneinrichtungen, in der Landschafts- oder Denkmalpflege. Beim BFD, FSJ und FÖJ bekommt man einen Freiwilligenausweis, mit dem es bestimmte Vergünstigungen gibt. Außerdem werden die gängigen Sozialversicherungen übernommen und es sind weitere Geld- und Sachleistungen möglich.



Wer sich bei der Bundeswehr engagieren will, kann einen Freiwilligen Wehrdienst (FWD) leisten. Dafür muss man die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, mindestens 17 Jahre alt sein und die Schulpflicht erfüllt haben, Minderjährige brauchen das elterliche Einverständnis. Der Dienst dauert 23 Monate, die ersten sechs Monate sind Probezeit und ab 12 Monaten kann man deutschlandweit versetzt werden - als Bezahlung erhält man einen Wehrsold und weitere Zuschläge.