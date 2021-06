Alicia Baier: Damals war das Thema Schwangerschaftsabbruch tabuisiert, aber, ehrlich gesagt, ist es das auch heute noch. So viel hat sich gar nicht geändert. Es ist jetzt 50 Jahre her, und man könnte denken, heute reden wir ganz offen über das Thema. Aber das ist nicht so. Es gibt immer noch ganz wenige Betroffene, die über ihre Schwangerschaftsabbrüche sprechen. Das Thema ist immer noch extrem tabuisiert und stigmatisiert.