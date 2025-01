Sternschnuppen über Deutschland - wann sie zu sehen sind

Eine Sternschnuppe leuchtet neben der Milchstraße am Himmel über dem Walchensee. (Archivbild)

Kurz nach dem Silvesterfeuerwerk bringt ein astronomisches Schauspiel den Himmel zum Funkeln: In der ersten Januarwoche ist der Meteorstrom der Quadrantiden am Firmament zu sehen. Die meisten Sternschnuppen werden am Freitagabend erwartet.