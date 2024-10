Stiftung Lesen: Knapp jedem fünften Kind wird nie vorgelesen

Kleinen Kindern wird wieder etwas mehr vorgelesen - und doch ist das Gesamtergebnis einer Studie der Stiftung Lesen alarmierend: Bundesweit schmökert rund ein Drittel der Eltern nie oder nur selten gemeinsam mit den ein- bis achtjährigen Kindern. 18 Prozent gaben an, ihren Kindern nie etwas vorzulesen.

"Vorlesen ist aber nicht nur 'nice to have', sondern wichtig für die Entwicklung der Kinder", erklärte Simone Ehmig, Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen, anlässlich der Präsentation des Vorlesemonitors in Mainz.