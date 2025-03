Nahrungsergänzungmittel für Kinder sind oft ungeeignet

Vitaminbärchen für Kinder - laut Stiftung Warentest in der Regel überflüssig. (Symbolbild)

Die Stiftung Warentest warnt vor Nahrungsergänzungsmitteln für Kinder. Von 18 getesteten Produkten habe nur ein einziges keine Mängel aufgewiesen, sagte der Bereichsleiter für Untersuchungen, Holger Brackemann, bei einer Pressekonferenz in Berlin. Was oft putzig und harmlos aussehe, sei im besten Fall überflüssig und im schlimmsten Fall schädigend.

15 der getesteten Produkte überschreiten demnach die empfohlenen Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen. Von fünf der getesteten Produkte rät die StiftungWarentest sogar stark ab, weil es durch sie zu einer Überdosierung von Vitamin A oder Kupfer kommen kann.

Kupfer hat in Kinderprodukten nichts zu suchen.

Alarmierendes Ergebnis

Großteil durch Ernährung gut versorgt

In Deutschland gebe es Studien zufolge keine allgemeine Unterversorgung bei Kindern und Jugendlichen, die meisten seien durch die Ernährung gut mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt, so die Experten. Nur in manchen Gruppen sei ein Mangel möglich, etwa bei vegan ernährten Kindern.