In einem Test von 141 hormonellen Mitteln zur Empfängnisverhütung hat die Stiftung Warentest nur weniger als die Hälfte für geeignet befunden. Das liege nicht an der Wirksamkeit, sondern an der Verträglichkeit, so die Tester. Sie rieten zu einer Pille mit niedrigem Östrogengehalt und den Gestagenen Levonorgestel, Norethisteron oder Norgestimat.