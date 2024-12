Stonehenge: Tausende Menschen feiern Sonnenwende

Viele Menschen zogen sich für das Fest zur Wintersonnenwende in Stonehenge festlich an.

Tausende Menschen haben am Samstag in Stonehenge die Wintersonnenwende gefeiert. Als am Samstag um 8:09 Uhr die Sonne aufging, jubelte die Menge an dem jungsteinzeitlichen Monument in England - auch wenn man durch die dichte Wolkendecke keine Sonnenstrahlen sehen konnte.