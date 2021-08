Die Debatte fällt in eine Zeit, in der Polen - wie auch Ungarn - von der Europäischen Union wegen Zweifeln an der Rechtsstaatlichkeit angezählt ist. Nach der Veröffentlichung eines neuen Prüfberichts der Europäischen Kommission vor zwei Wochen müssen beide Mitgliedsländer die Kürzung von EU-Finanzhilfen fürchten. Beiden Staaten wurden Defizite bei der Unabhängigkeit der Justiz attestiert.