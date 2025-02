Straßenkarneval beginnt unter starkem Polizeischutz

BKA sieht keine konkrete Gefährdung

Die Kölner Polizei hält die Sicherheitslage für "angespannter als in den Vorjahren". Sie will deshalb in der Spitze rund 1.500 Beamte mehr aufbieten als an normalen Tagen. Das Ordnungsamt ist mit mehr als 300 Mitarbeitern im Einsatz, dazu kommen rund 1.200 Beschäftigte einer privaten Sicherheitsfirma.