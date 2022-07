Was ist eine FRamilie? Nein, kein Tippfehler, sondern eine Familie aus Freunden, die gemeinsam in ein seit vier Jahren renoviertes Haus einzieht. Klingt das jetzt nach perfekter Harmonie oder riecht das nach Katastrophen? Also riechen wäre da noch untertrieben… Zumal gerade beim Einzug noch die Zimmertüren fehlen. Also wirklich alle. Und überhaupt, was ist das für eine Einzugsfeier, bei der die erste Hauptdarstellerin gerade erklärt, dass sie sich von ihrem Mann trennen will? Rein also ins totale WG-Chaos!