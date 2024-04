Bridgerton, X-Men und mehr: Streaming-Highlights im Mai

Thriller-Serie: The Tourist - Irisches Blut (ZDF-Mediathek)

Mehr als ein Jahr ist vergangen, dass Elliot Stanley nach einem Autounfall in Australien ohne jegliche Erinnerungen an sein Leben oder über sich selbst aufgewacht ist. Und dass er nach und nach mit Hilfe von Helen Chandler mehr über sich und seine Vergangenheit herausfinden konnte.

Retro-Animations-Serie: X-Men '97 (Disney+)

Lust auf eine kleine Zeitreise? Diese brandneue Serie knüpft an "X-Men: The Animated Series", die von 1992 bis 1997 lief. Professor Charles Xavier, der ehemalige Anführer der X-Men, ist tot. Und nun muss das Mutantenteam auf sich alleine gestellt für eine bessere Welt kämpfen. Wolverine, Rogue, Storm und der ganze glorreiche Rest sind schwer gefordert - und dann hat auch noch Magneto, Xaviers Gegenspieler, seine Finger im Spiel. Bildsprache, Erzählweise, Dialoge: alles wie vor fast 30 Jahren. Nur neu.

Dramedy: Die Zweiflers (ARD-Mediathek)

Bei Familie Zweifler geht es drunter und drüber: Der Großvater will gegen den Willen aller anderen das traditionsreiche Delikatessengeschäft im Frankfurter Bahnhofsviertel an einen Investor vermarkten - und fortan tun sich Probleme und Problemchen an allen Ecken und Enden in der Familie auf. Und dann sind da noch die anderen Traditionen der Familie: die jüdischen. Drei Generationen (und eine vierte im Anmarsch) sorgen hier für reichlich Wirbel, menschelndes Miteinander und jede Menge Unterhaltung über sechs Folgen. Ausgezeichnet als beste Serie beim diesjährigen Cannes International Series Festival.