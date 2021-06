Die vier Goldstein Girls sind in der gleichnamigen Siedlung am Stadtrand von Frankfurt/Main aufgewachsen - und mit 30+ so langsam den Kinderschuhen entwachsen. Mit ganz unterschiedlichen Lebenswegen. Aber alle in Freundschaft vereint. Perfekte Voraussetzungen also für jede Menge Sitcom-Stoff rund ums Leben von Erwachsenen, die nicht mehr ganz jung sind, aber noch eine Menge Flausen im Kopf haben - und so manche Herausforderung des Lebens vor sich. Partnersuche, Familiengründung, Existensicherung und der ganze Rest also. Kurzweilig!