Ein Mann, der in eine Frauenrolle schlüpft – kennen wir. Tootsie lässt grüßen. Aber eine Frau, die bei Männern mitmachen will, die in Frauenrollen schlüpfen – jetzt wird’s kompliziert, oder? Willkommen in der Welt der Drag Queens – und in einer Komödie, in der es kreuz und queer geht!