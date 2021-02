Wie geht es weiter in der Tanzschule "Galant"? Teil 3 der Berliner Familiensaga entführt uns wieder in die vordigitale Zeit, als die Telefone Wählscheiben hatten und die Befreiung von vielen gesellschaftlichen Zwängen (noch) in weiter Ferne lag. Aber auch in den 1960ern war der Mensch vor allem eines: Mensch. Mit all seinen Wünschen, Freuden, Problemen, kleinen und großen Dramen. Tauchen wir ein in ein Jahrzehnt, an dessen Ende so manche gesellschaftliche Umwälzung Fahrt aufgenommen hat ...