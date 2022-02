Ein Schuss. Ein Toter. Und so rollt eine Story an, die schon bald kaum noch etwas mit einem Kiosk-Raub zu tun hat. Wer hat was getan? Und warum? Und wer will was vertuschen? Ein Akteur nach dem anderen tritt ins Rampenlicht - und die Polizistin Antonia muss jede Menge Fäden entwirren, bis der Fall endlich gelöst werden kann. Nur: Wird es am Ende noch einen Toten geben? Spannend!