Was ist denn nun so groß anders im Leben, wenn man schwul ist? Eigentlich nicht viel! So die ganz einfache Botschaft der ersten Staffel der Dramedy-Serie. Das Leben ist und bleibt nun mal so, wie es ist - überraschend, spannend, schwierig oder zwischendurch auch einfach toll. So bunt wie diese Serie, die Teil des Diversity-Tages (18. Mai) ist.