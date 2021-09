Es gibt sie, diese Parallelwelt, in der Menschlichkeit, Menschenrechte und Würde nichts zählen. Lidia, eine frustrierte Restaurantbedienung in Rumänien, erfährt dies auf brutale Weise, als sie einem Loverboy auf den Leim geht und in Schweden zur Prostitution gezwungen wird. Doch die Sklavin wider Willen wehrt sich.