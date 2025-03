Streaming-Experte Patrick Lipke hat die neuesten Serien unter die Lupe genommen und verrät, welche davon echtes Binge-Potenzial bieten! 27.03.2025 | 11:02 min

Das Update des Frühjahrs: Aus der ZDF-Mediathek ist das ZDF-Streaming-Portal geworden. Die zum TV-Programm lineare Veröffentlichung rückt weiter in den Hintergrund, die Orientierung an persönlichen Empfehlungen für alle Nutzer steigt. Inhalte des ZDF und der ARD-Partnersender wachsen weiter zusammen. Das ZDF-Streaming-Portal bietet ein neues Medien-Erlebnis für alle Nutzer - am PC, in der mobilen App und auf dem Smart-TV. Und passend zum frischen Gewand gleich diese junge Serie:

Crystal Wall (New-Adult-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Das Genre New Adult hat die 18- bis 29-Jährigen im Blick. Unsere Helden in dieser Serie sind Mitte 20: Nicolas, schwer reiches Enfant Terrible, und Louna, ein Underdog. Durch einen Zufall rettet die junge MMA-Kämpferin dem ungezogenen, rebellischen Millionenerben das Leben - und bekommt den Job als dessen Leibwächterin.

Ganz ohne Hintergedanken tut sie das nicht: Ihr Vater starb nach einem Unfall in einem Unternehmen von Nicos Vater. Was tatsächlich geschehen war, wurde nie aufgeklärt. Louna will die Wahrheit herauskriegen. Aber der Job als Bodyguard wächst ihr auch ans Herz. Und zwischen den beiden beginnt es trotz ihrer großen sozialen Unterschiede - der Crystal Wall - zu knistern. Zum Start der Serie gibt es direkt die ersten zehn Folgen, dann zwei neue pro Woche. Insgesamt 24.

Crystal Wall startet am 10. April im ZDF-Streaming-Portal.

Und hier nun unser gesamter Überblick mit einer Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im April:

Paradise City (Thriller-Serie, Amazon Prime Video)

Schweden in naher Zukunft: Stockholms Problemviertel sind durch eine Mauer vom Rest der Stadt isoliert. Als die Innenministerin bei einem Besuch hinter der Mauer entführt wird, machen sich die Ermittlerin Frederika und der todkranke und zu Haft verurteilte Ex-Kämpfer Emir auf die Suche, um die Politikerin zu befreien. Spannend und überraschend!

Paradise City läuft bei Amazon Prime Video.

Daredevil: Born Again (Marvel-Serie, Disney+)

Charlie Cox und Deborah Ann Woll am Filmset von "Daredevil: Born Again" in New York Quelle: action press

Eigentlich führt Rechtsanwalt Matt Murdock nur noch ein bürgerliches Leben. Doch dann sind plötzlich wieder seine Fähigkeiten als Superheld Daredevil gefragt. Und auch sein ehemaliger Widersacher Kingpin erscheint aus der Versenkung. Weiter geht's in Marvels Phase fünf!

Daredevil: Born Again ist bei Disney+ gestartet.

Adolescence (Drama-Serie, Netflix)

Diese Mini-Serie ist die große Überraschung des Frühjahrs. Jamie (13) hat eine Mitschülerin getötet. Vier Teile gibt es mit unterschiedlichen Erzählsträngen: Jamies Verhaftung, die Vernehmung seiner Mitschüler, sein Gespräch mit einer Psychologin und seine leidende Familie. Jeder Teil am Stück gefilmt, kein Schnitt. Das Publikum hilflos im Sog einer auf so vielen Ebenen verstörenden Story. Packend!

Adolescence läuft bei Netflix.

Lena Lorenz (Hebammen-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Drama, Spannung und ganz viel Herz: Sowohl beruflich als auch privat läuft bei Hebamme Lena Lorenz immer das volle Programm. Sechs neue Folgen - im Streaming immer eine Woche vorm TV-Termin.

Lena Lorenz ist mit den neuen Folgen ab dem 3. April im ZDF-Streaming-Portal.

Mord auf Shetland (Krimi-Serie, Staffel 8, ARD-Mediathek)

Mit der achten Staffel kommt eine neue Ermittlerin: Ruth Calder, Polizistin aus London, die einst mit wehenden Fahnen am 18. Geburtstag den Shetlands den Rücken gekehrt hat. Nun ist sie zurück für einen Fall, der im Laufe der sechs Episoden immer mysteriöser wird.

Mord auf Shetland ist ab 17. April in der ARD-Mediathek.

Ronja Räubertochter (Astrid-Lindgren-Serie, Staffel 2, ARD-Mediathek)

Es eskaliert in der Mattisburg: Ronja Räubertochter und ihr Freund Birk fliehen vor dem Streit ihrer Familien und suchen Zuflucht in einer nahe gelegenen Höhle. Aber was wird aus ihnen, wenn der Winter naht?

Ronja Räubertochter: ab 18. April in der ARD-Mediathek zu sehen.

Terra X: Wettlauf um die Welt (Challenge-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Das wird ein Ausflug der ganz anderen Art: Fünf Kandidatenpaare sind auf Südamerika-Tour. Nicht nur Sightseeing, sondern es ist ein knallharter Wettlauf um das Preisgeld von 25.000 Euro. Und los!

Terra X: Wettlauf um die Welt ist ab 23. April im ZDF-Streaming-Portal.

