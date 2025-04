Spannung in Paris und mit Will Trent

ZDF-Redakteur Patrick Lipke stellt monatlich die neusten Streaming-Tipps vor. Diesmal mit dabei: "Upright", "Paris Has Fallen" und die neue Staffel der Erfolgsserie "Doppelhaushälfte". 24.04.2025 | 10:44 min

Manche Serien sind alleine schon wegen ihres Produktionsaufwands zum Erfolg verdammt - so wie die jetzt bei Disney+ gestartete zweite Staffel von "Andor" aus dem Star-Wars-Universum. Kleinere Produktionen wiederum überraschen immer wieder das Publikum unerwartet positiv - so wie gerade die spanische Netflix -Serie "Der Gärtner".

Sich überraschen lassen: Auch das ist einer der großartigen Kicks beim Streamen. Und zwischendurch natürlich auf genau das freuen, was einen erwartet. So wie bei dieser Serie:

Paris Has Fallen (Thriller-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Wer denkt, dass es das mit dem Terroranschlag in der britischen Botschaft gleich zu Beginn dieser Serie war, wird schnell eines Besseren belehrt: Jacob Pearce, Ex-Fremdenlegionär auf Rachefeldzug, gibt sich längst nicht nur mit einem Opfer zufrieden. Er will den Big Bang - und das mitten in Paris. Ein Personenschützer und eine MI6-Agentin wollen das verhindern. Sie machen sich auf in die Vergangenheit des Terroristen, müssen gegen einen Maulwurf in den eigenen Reihen kämpfen und schließlich irgendwie dafür sorgen, dass Frankreichs Hauptstadt nicht im Chaos einer nuklearen Explosion versinkt. Rasantes Spektakel - Luftholen nicht vergessen!

Paris Has Fallen startet am 3. Mai im ZDF-Streaming-Portal.

Der ehemalige Fremdenlegionär Jacob Pearce (Sean Harris) setzt die Metropole Paris mit seinem Rachefeldzug in Angst und Schrecken. Nach dem Vorbild der FALLEN-Kino-Erfolge mit Gerard Buttler. 17.04.2025 | 1:42 min

Und hier nun zur Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im Mai:

Queenstown Murders - Zum Sterben schön (Krimi-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Anais kehrt zurück in ihre Heimatstadt Queenstown - als Leitung der Mordabteilung. Wie sich zeigt, ist das wunderschöne Neuseeland auch Ort zahlreicher Gewaltverbrechen. Und die Ermittlerin hat noch einen ganz persönlichen Fall aufzuklären. Viermal Spielfilmlänge mit großem Spannungsbogen.

Queenstown Murders - Zum Sterben schön ist gerade im ZDF-Streaming-Portal gestartet.

Eine junge Ermittlerin fängt bei der Polizei in ihrer Heimatstadt an - und bekommt es gleich am ersten Tag mit einem Todesfall zu tun, der dem ihres Vaters und ihrer Schwester verdächtig ähnelt. 26.04.2025 | 1:10 min

Will Trent (Krimi-Serie, Staffel 3, Disney+)

Nachdem der eigenwillige und extrem effiziente Ermittler Will Trent seine On-Off-Partnerin verpfiffen hat, hat er sich aus Atlanta nach Tennessee zurückgezogen. Doch als ein Polizist ermordet wird, verlangt der Verdächtige nach Will. Und nur nach ihm! Auf in Runde drei und in eine weit verzweigte Verschwörung.

Will Trent ist bei Disney+ gestartet.

Havoc (Action-Thriller, Netflix)

Darauf haben Genrefans in den vier Jahren Produktionszeit gewartet: Ein Polizist ballert sich durch die Unterwelt von Detroit - auf der Suche nach dem Sohn eines Politikers. Regisseur und Drehbuchautor Gareth Evans ("Gangs of London") schuf einen "Liebesbrief an das Genre des heroischen Blutvergießens". Noch Fragen?

Havoc läuft bei Netflix.

ZDF-Filmexperte Peter Twiehaus empfiehlt "Oslo Stories: Liebe", einen Film über Liebe, Beziehungen und gesellschaftliche Normen und die deutsche Drama-Komödie "Was Marielle weiß". 16.04.2025 | 6:27 min

Étoile (Dramedy-Serie, Amazon Prime Video)

Die Arbeit in einem Kulturbetrieb grenzt bekanntermaßen oft an Wahnsinn. Hier geht es um gleich zwei Ballettkompanien - eine aus Paris, eine aus New York. Beide kurz vorm Bankrott. Weshalb sie (zähneknirschend) dem Plan eines Finanziers zustimmen Stars zu tauschen. Frischer Wind für mehr Zuschauer? Zumindest Wahnsinn hoch zwei! Witzig, dramatisch. Und ja: auch mit Ballett.

Étoile läuft bei Amazon Prime Video.

Die Augenzeugen (Thriller-Serie, ARD-Mediathek)

Zwei Teenager sind Zeugen einer dreifachen Hinrichtung. Aus Angst schweigen die beiden Jungs. Hätten sie doch bloß etwas gesagt… Schon bald zieht sich eine grausame Blutspur durch die Stadt. Packend!

Die Augenzeugen gibt es ab 2. Mai in der ARD-Mediathek.

Boarders - Welcome to St. Gilbert’s (Young-Adult-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Das St. Gilbert's Privatgymnasium muss dringend an seinem Image arbeiten, nachdem in einem Video zu sehen war, wie menschenverachtend ein Schüler mit einem Obdachlosen umgegangen ist. Hilft das neue Stipendiatenprogramm? Fünf begabte schwarze Jugendliche aus der britischen Unterschicht bringen ungewohnte Perspektiven in den Schulalltag. Sehr turbulent und nicht nur komisch.

Boarders - Welcome to St. Gilbert’s läuft ab 16. Mai. im ZDF-Streaming-Portal.

Bundespräsident Steinmeier spricht mit Schülern über die deutsch-französische Freundschaft. Anlass ist ein ZDF-Film über die erste Begegnung von Adenauer und de Gaulle 1958. 11.04.2025 | 2:02 min

Video Nasty (Galgenhumor-Serie, ARD-Mediathek)

Nord-Irland im Jahr 1985: Eine ganze Litanei an Horrorfilmen gilt als jugendgefährdend und wird verboten. Was Billy und Con um so mehr anspornt, die komplette Sammlung auf VHS zu besitzen. Die Suche nach dem letzten Tape führt sie in einer aberwitzige Teenage-Horror-Story. Tiefschwarzer Humor.

Video Nasty ist ab 23. Mai in der ARD-Mediathek.