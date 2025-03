ZDF-Reporter Patrick Lipke präsentiert die Streaming-Favoriten im März: die Polizei-Serie "The Rookie" und die Comedy-Serie "Hacks". 21.02.2025 | 12:48 min

Recycling ist in der Popmusik eine beliebte Methode, um mit ehemaligen Hits erneut gutes Geld zu verdienen. Inzwischen ist diese Masche auch bei Serien angekommen. Prominentes Beispiel: "Ghosts". Die Sitcom um ein Paar, das sich mit den im geerbten Herrenhaus residierenden Geistern arrangieren muss, startete zunächst bei der britischen BBC (2019 bis 2023, fünf Staffeln), wird seit 2021 bei Sky Comedy (mit bisher vier neu produzierten Staffeln, zwei davon aktuell bei Netflix) fürs US-Publikum aufbereitet und hat nun am 7. März Premiere in deutsch-humorigem Gewand in der ARD-Mediathek. Wer die Möglichkeit hat: Ein Vergleich der Serien zeigt schöne Unterschiede, wie Humor je nach Region interpretiert wird. Ein weiteres Beispiel folgt später - doch zunächst eine Serie über Humor:

Hacks (Dramedy-Serie, Staffel 1 und 2, ZDF-Mediathek)

Deborah Vance ist ein Comedy-Superstar in Las Vegas - oder besser: war es. Ihr Stern sinkt. Ava Daniels Stern hingegen war ganz kurz davor hell zu strahlen - hätte die aufstrebende Comedy-Autorin doch nur diesen Witz unter der Gürtellinie eines US-Senators für sich behalten! Ihr Manager bringt die alternde Diva und das Talent zusammen. Doch weil beide eigentlich so gar keine Lust aufeinander haben, wird das ein sehr holpriger Start. Dramedy über Comedy trifft den Kern der Story vielleicht am besten. Eine generationenübergreifende menschliche Geschichte mit viel Gefühl(en) - und einer Menge Lachern.

Hacks ist in der ZDF-Mediathek zu sehen: Staffel 1 ab 12. März, Staffel 2 ab 19. März.

Renée Zellweger schlüpft für ihren neusten Film "Bridget Jones - Verrückt nach ihm" erneut in die Rolle der Titelheldin. Noch immer fühlt sie sich der Rolle verbunden. 25.02.2025 | 2:37 min

Und hier nun unser gesamter Überblick mit einer Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im März:

Reacher (Thriller-Serie, Staffel 3, Amazon Prime Video)

Jack Reacher, ehemaliger Militärpolizist mit Hang zum Vagabunden-Dasein, ist zurück. Ein Zufall bringt ihn mit einer halb-offiziell agierenden Drogenfahndungseinheit zusammen - und auf die Spur eines längst totgeglaubten Bösewichts. Vier Folgen sind verfügbar, die verbleibenden vier begleiten uns donnerstags in Lee-Child-Manier krachend durch den März. Guter Stoff!

Reacher ist bei Amazon Prime Video zu sehen.

Ballkleider, Rüstungen, Gewänder aller Art: Es gibt so gut wie nichts, was es im Kostümfundus bei Madrid nicht gibt. Zur Not wird es dort für die Filmproduktionen angefertigt. 25.02.2025 | 4:33 min

High Potential (Comedy-Polizei-Serie, Disney+)

Hier nun Teil 2 zum Thema Erfolgsformat in neuem Gewand: Wer ist auch so vernarrt in Morgane Alvaro, die völlig chaotische und superschlaue Polizei-Beraterin aus "HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ"? Während Staffel 4 gerade noch in der ARD zu sehen ist, macht sich eine gewisse Morgan (ohne "e") nun in den USA an die Arbeit. Im Großen und Ganzen dieselben Fälle - aber irgendwie doch ganz anders erzählt. Team Frankreich oder Team USA ? Entscheiden Sie selbst!

High Potential ist bei Disney+ gestartet.

The Hot Spot (Comedy-Serie, Netflix)

Dezente Vorwarnung: Das hier ist OmU, also Originalsprache (Japanisch) mit deutschen Untertiteln. Kiyomi arbeitet am Empfang eines Hotels mit Blick auf den Fuji. Ihr eintöniges Leben endet, als ihr deutlich älterer Kollege Kosuke ihr das Leben rettet und sich daraufhin als Alien outet. Oder besser: als Halb-Alien. Gefriergetrockneter Humor an der Grenze des Wahrnehmbaren.

The Hot Spot läuft bei Netflix.

Nominierte der Oscars können sich über wertvolle Geschenke freuen. Egal ob Auszeichnung oder nicht, jeder bekommt eine "Everyone Wins"-Goodie Bag. 27.02.2025 | 0:41 min

MAITHINK X - Die Show (Infotainment-Serie, ZDF-Mediathek)

Kulturelle und politische Entwicklungen aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet: Darum geht es bei Mai Thi Nguyen-Kim. Mal ernsthaft, mal mit Humor - aber immer so, dass der Aha-Effekt nicht lange auf sich warten lässt. Auf zu sieben neuen Folgen!

MAITHINK X - Die Show startet am 2. März mit neuen Folgen in der ZDF-Mediathek.

In vielen Branchen fehlen Arbeitskräfte. Gleichzeitig wollen immer mehr Jüngere nicht mehr in Vollzeit arbeiten. Ist die 4-Tage-Woche ein sinnvolles Arbeitsmodell für die Zukunft? 20.10.2024 | 29:13 min

Magic Mushrooms gegen Depressionen (Doku, ARD-Mediathek)

Psilocybin ist ein großes Thema: Kann der Wirkstoff in Magic Mushrooms bei Depression und Angststörungen helfen? Psycho-Pilze sind im Kommen - und diese Doku vom Weltspiegel den Hintergründen auf der Spur.

Magic Mushrooms gegen Depressionen ist bereits live in der ARD-Mediathek.

Thomas Müller prägt seit rund 15 Jahren den deutschen Fußball. In "Einer wie keiner" zeigt sich Rekordspieler des FC Bayern München privat - die Premiere war in München. 26.02.2025 | 2:32 min

Like a Loser (Comedy-Serie, Staffel 2, ZDF-Mediathek)

Julian, Marie und ihr 15-jähriger Sohn Ernst - es geht weiter mit der Familie, die bislang keine war, aber vielleicht doch noch eine wird. Vieles läuft schief, manches aber genau richtig. Auf jeden Fall laufen ganz viele Lachtränen - bei uns!

Like a Loser startet am 7. März in der ZDF-Mediathek.

Folge 1 von Staffel 1: Nachdem er seinen Job als Musiker verloren hat, zieht Julian zurück zu seiner Mutter ins Kinderzimmer. Dort trifft er zufällig seine Jugendliebe Marie. 30.08.2024 | 20:49 min

Feeding - Toxisch auf TikTok (Doku, ARD-Mediathek)

Feeding - das Mästen von Frauen als Fetisch - findet sich in Darknet-Winkeln ebenso wie auf TikTok . Was ist das für eine Welt? Ein KI-unterstützter Selbstversuch vom Y-Kollektiv im Online-Universum.

Feeding - Toxisch auf TikTok startet am 17. März in der ARD-Mediathek.