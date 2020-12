Meine Lieblingsserie der vergangenen Monate führt aus dem wohlhabenden Frankreich in den syrischen Bürgerkrieg. In "Kampf um den Halbmond" geht es um Antoine, einen Ingenieur aus Paris, der mit seiner Partnerin eine Familie gründen will. Doch dann sieht er in einer Fernseh-Reportage über kurdische Kämpferinnen in Syrien eine Frau, in der er seine Schwester Anna zu erkennen glaubt. Die kam aber angeblich zwei Jahre zuvor bei einem Terroranschlag in Kairo ums Leben ... Die franko-israelische Serie dreht sich um Weltpolitik und Geheimdienste, Verrat und Liebe. (Acht Episoden von je etwa 45 Minuten, bis 29. Mai 2021 in der Arte-Mediathek.)