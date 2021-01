Jef Aérosol: Wenn man sich eine Stunde lang nur in seiner nächsten Umgebung bewegen darf, entdeckt man manchmal Dinge, die man sonst nicht sieht. Wer das Glück oder Unglück hat, in einer großen Stadt mit all dem dazugehörenden Stress zu leben, wird sich in der ruhigeren Corona-Zeit eher die Zeit nehmen, an einer bemalten Wand stehen zu bleiben und bewusster wahrzunehmen, was er sieht.