Ein weiterer Tag mit Warnstreik: Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post auch am Samstag die Beschäftigten dazu aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen. Aus einer Pressemitteilung geht hervor, dass Verdi bundesweit Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung zum Ausstand aufgerufen hat.