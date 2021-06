Richtig ist, dass sich der Wolf in Deutschland zunehmend heimisch fühlt. Nach hundertfünfzig Jahren Pause tauchten im Jahr 2000 in Sachsen wieder zwei Rudel auf, eingewandert aus Osteuropa. 2020 waren es laut dem Monitoring-Bericht "Wölfe in Deutschland" schon 128 Rudel, 35 territoriale Paare und zehn Einzeltiere.